Захват Ивановского возле Часового Яра: появилась реакция ВСУ

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты не захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин. Фото: из открытых источников
Назар Волошин добавил, что российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать и наносить обстрелы по этому населенному пункту из всех видов вооружения.
Отметим, ранее аналитический ресурс DeepState сообщил, что враг захватил Ивановское.
Проект опубликовал обновленную карту, на которой Ивановское обозначено оккупированным.
Читайте также на портале "Комментарии" — ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру Донецкой области, однако они активно продвигаются на восток от нее. В сети появилось видео, где российские захватчики движутся по руинам домов в Часовом Яру.
Назар Волошин пояснил, что видео было сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец – Донбасс, который является главной линией обороны украинских военных в городе.
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