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Захват Ивановского возле Часового Яра: появилась реакция ВСУ

В ОСГВ "Хортица" уверяют, что враг не захватил Ивановское возле Часового Яра

сегодня, 12:35 comments2888
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты не захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.

Захват Ивановского возле Часового Яра: появилась реакция ВСУ

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин. Фото: из открытых источников

"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", – заявил офицер.

Назар Волошин добавил, что российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать и наносить обстрелы по этому населенному пункту из всех видов вооружения.

Отметим, ранее аналитический ресурс DeepState сообщил, что враг захватил Ивановское.

"Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещеевке", – говорится в сообщении аналитиков. 

Проект опубликовал обновленную карту, на которой Ивановское обозначено оккупированным.                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру Донецкой области, однако они активно продвигаются на восток от нее.  В сети появилось видео, где российские захватчики движутся по руинам домов в Часовом Яру. 

Назар Волошин пояснил, что видео было сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец – Донбасс, который является главной линией обороны украинских военных в городе.                     




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Источник: https://interfax.com.ua/
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