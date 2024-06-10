Угроза захвата Часового Яра возросла: куда прорвались оккупанты

Российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру Донецкой области, однако они активно продвигаются на восток от нее. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "LIGA.net" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

Ранее в сети появилось видео, где российские захватчики движутся по руинам домов в Часовом Яру. Назар Волошин пояснил, что видео было сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец – Донбасс, который является главной линией обороны украинских военных в городе.

"Оккупанты не пересекали главной линии обороны, однако активно продвигаются на восток от него в этом микрорайоне", — сказал спикер.

Ожидаемо, у российских пропагандистов своя версию произошедшего. В стране-агрессоре рассказали, что оккупанты якобы продвинулись на 500 метров в микрорайоне, некоторые говорили о якобы боях в районе Новый, показывая кадры из микрорайона Канал.

По словам Волошина, россияне пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайонах, а также атаковать в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки — на юго-запад от города.

Представитель ВСУ добавил, что во время штурмов армия РФ применяет не только пехотные подразделения, но и танки и бронированные машины.

"Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часового Яра", — подчеркнул спикер.

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