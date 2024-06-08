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Действительно ли идем вперед: в ВСУ рассказали о боях за Волчанск

Наши воины стараются вытеснять врага из города и продвигаться вперед

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники удерживают под своим контролем большую часть Волчанска. Они стараются вытеснять врага из города и продвигаться вперед. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Действительно ли идем вперед: в ВСУ рассказали о боях за Волчанск

ВСУ. Фото: из открытых источников

Военный рассказал, что на севере Харьковской области за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Сегодня, 8 июня, ночью в районе города Волчанск также началось боевое столкновение, по состоянию на утро оно еще продолжалось.

Назар Волошин также отметил, что россияне несколько раз в день своей авиацией сбрасывают на север Харьковской области управляемые авиационные бомбы.

"По городу Волчанск, большинство части города находится под контролем Сил обороны Украины. Они держат врага под огневым контролем, наносят ему максимальные потери. Стараемся продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий", — добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Отметим, ранее немецкий таблоид "Bild" сообщал, что украинским защитникам удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. Издание напоминает, что в середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако за последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские военкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе окружена и отрезана.

Читайте также на портале "Комментарии" — Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что российские захватчики, которые несут значительные потери на Харьковском направлении, пополняют их, перебрасывая войска с Херсонской области.




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