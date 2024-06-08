Действительно ли идем вперед: в ВСУ рассказали о боях за Волчанск

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Кравцев Сергей
Украинские защитники удерживают под своим контролем большую часть Волчанска. Они стараются вытеснять врага из города и продвигаться вперед. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный рассказал, что на севере Харьковской области за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Сегодня, 8 июня, ночью в районе города Волчанск также началось боевое столкновение, по состоянию на утро оно еще продолжалось.
Назар Волошин также отметил, что россияне несколько раз в день своей авиацией сбрасывают на север Харьковской области управляемые авиационные бомбы.
Отметим, ранее немецкий таблоид "Bild" сообщал, что украинским защитникам удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. Издание напоминает, что в середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако за последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские военкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе окружена и отрезана.
Читайте также на портале "Комментарии" — Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что российские захватчики, которые несут значительные потери на Харьковском направлении, пополняют их, перебрасывая войска с Херсонской области.
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