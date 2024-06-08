Где у оккупантов большие проблемы: куда перебрасывают войска из Херсонщины

Российские захватчики, которые несут значительные потери на Харьковском направлении, пополняют их, перебрасывая войска с Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей из Херсонской области на Харьковское направление", — говорится в сообщении.

По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов.

"В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы восполнить потери", — констатируют в ЦНС.

Кроме того, местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским защитникам удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Издание напоминает, что в середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако за последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские военкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе окружена и отрезана.

"Украинские войска отвоёвывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать потерянные районы авиацией, ракетами и артиллерией", — сообщает военный аналитик "Bild" Юлиан Рёпке.

Также издание "Комментарии" сообщало — ВСУ возвращают позиции в Волчанске: в США рассказали, что происходит на Харьковщине.



