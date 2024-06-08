Где у оккупантов большие проблемы: куда перебрасывают войска из Херсонщины

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Кравцев Сергей
Российские захватчики, которые несут значительные потери на Харьковском направлении, пополняют их, перебрасывая войска с Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).
Российские военные. Фото: из открытых источников
По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов.
Кроме того, местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинским защитникам удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".
Издание напоминает, что в середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако за последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские военкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе окружена и отрезана.
Также издание "Комментарии" сообщало — ВСУ возвращают позиции в Волчанске: в США рассказали, что происходит на Харьковщине.
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