Бои за Волчанск: действительно ли ВСУ удалось отбить у россиян часть города

Украинским защитникам удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что в середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако за последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские военкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе окружена и отрезана.

"Украинские войска отвоёвывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать потерянные районы авиацией, ракетами и артиллерией", — сообщает военный аналитик "Bild" Юлиан Рёпке.

В материале говорится, что для того, чтобы перебросить подкрепления с южного на северный берег реки Волчья, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик Biber.

Российский захватчики попытались атаковать его дроном "Ланцет", однако нет никаких признаков, что переправа теперь неисправна, отмечает Рёпке.

Читайте также на портале "Комментарии" — после провального наступления на Волчанск захватчики сейчас пытаются усиливать давление в направлении Купянска. Там задействовано очень много силы россиян. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал доброволец спецподразделения "Гром", блогер, политолог Кирилл Сазонов.

Военный отметил, что мощными штурмами Волчанска россияне пытались оттянуть резервы ВСУ и воспользовавшись этим начать наступление в другом месте.

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