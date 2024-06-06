Зачем враг пошел штурмом на Волчанск: военный впервые раскрыл план россиян

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Кравцев Сергей
После провального наступления на Волчанск захватчики сейчас пытаются усиливать давление в направлении Купянска. Там задействовано очень много силы россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал доброволец спецподразделения "Гром", блогер, политолог Кирилл Сазонов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный отметил, что мощными штурмами Волчанска россияне пытались оттянуть резервы ВСУ и воспользовавшись этим начать наступление в другом месте.
По его словам, потери россиян возле Волчанска "просто невероятные".
Что касается Волчанска, то, как подчеркивает Кирилл Сазонов, ВСУ удалось противника остановить, там цели у врага недостигнуты. Противник сконцентрирован на Купянске – на этом участке фронта очень много захватчиков.
Отметим, спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона рассказал, что ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово. Как передает портал "Комментарии", об этом.
По словам спикера, в частности, враг пытается выйти к большим населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.
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