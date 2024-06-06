Зачем враг пошел штурмом на Волчанск: военный впервые раскрыл план россиян

После провального наступления на Волчанск захватчики сейчас пытаются усиливать давление в направлении Купянска. Там задействовано очень много силы россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал доброволец спецподразделения "Гром", блогер, политолог Кирилл Сазонов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что мощными штурмами Волчанска россияне пытались оттянуть резервы ВСУ и воспользовавшись этим начать наступление в другом месте.

"На Волчанске враг выдохся, и мы это видим. Они пытались не просто зайти, а оттянуть наши резервы из Покровского, Запорожского, Купянского, Краматорского направлений. При этом хотели там давить, а здесь (возле Часового Яра – ред.) прорываться. Но получилось наоборот. Мы там справились и сейчас они бросают туда не просто резервы, которые были, они туда бросают даже "Африканский корпус", который должен был лететь в Африку. То есть у них не хватает ресурсов. Там, под Волчанском, наши ребята совершили чудо и остановили врага, заставили подтянуть все резервы", — отметил Кирилл Сазонов.

По его словам, потери россиян возле Волчанска "просто невероятные".

"На Купянском направлении сейчас тяжело", — подчеркнул далее Сазонов.

Что касается Волчанска, то, как подчеркивает Кирилл Сазонов, ВСУ удалось противника остановить, там цели у врага недостигнуты. Противник сконцентрирован на Купянске – на этом участке фронта очень много захватчиков.

Отметим, спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона рассказал, что ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово. Как передает портал "Комментарии", об этом.

По словам спикера, в частности, враг пытается выйти к большим населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.



