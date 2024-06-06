РФ пытается развить наступление сразу на три города: подробности

Ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Основные усилия российских войск сосредотачиваются, вероятно, на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага", — констатировал военный.

По словам спикера, в частности, враг пытается выйти к большим населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

"Ну и, конечно, после Очеретиного они как раз рвутся к магистрали Покровск — Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", — отметил Волошин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон в ближайшие недели объявит о новой партии военной помощи Украине. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", — отметил советник.

По словам советника Джо Байдена, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью. Однако на сегодня Силы обороны "укрепляют линии" в ключевых местах и останавливают наступление оккупационных войск к северу от Харькова.



