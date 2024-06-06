РФ пытается развить наступление сразу на три города: подробности

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Кравцев Сергей
Ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По словам спикера, в частности, враг пытается выйти к большим населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.
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По словам советника Джо Байдена, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью. Однако на сегодня Силы обороны "укрепляют линии" в ключевых местах и останавливают наступление оккупационных войск к северу от Харькова.
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