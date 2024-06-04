ВСУ возвращают позиции в Волчанске: в США рассказали, что происходит на Харьковщине

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Силы обороны Украины отбивают атаки и возвращают позиции, но успех есть и у врага. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинским защитникам удалось вернуть позиции в Волчанске к северу-востоку от Харькова. Геолокированные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что украинские силы вернули позиции вдоль улицы Духовной в центре Волчанска. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают, как российские и украинские силы ведут рукопашный бой вдоль улицы Духовной, что позволяет предположить, что Силы обороны Украины контратакуют, чтобы вернуть контроль над позициями.

В то же время враг совершил подтвержденное наступление к северу от Харькова в направлении Липцов. На геолоцированных кадрах, опубликованных 31 мая, видно, что российские войска продвинулись к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (к северу от Липцов). Вечером 2 июня и днем 3 июня украинский Генштаб сообщил о боях под Липцами.

Ключевая цель РФ остается прежней – оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.

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