logo

BTC/USD

67633.22

ETH/USD

3728.63

LTC/USD

82.66

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сможет ли Украина повторить контрнаступление конца 2022 года: у Зеленского дали ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Украина повторить контрнаступление конца 2022 года: у Зеленского дали ответ

Михаил Подоляк намекнул, что планы по контрнаступлению ВСУ напрямую зависят от способности и желания Запада предоставить все необходимое вооружение

сегодня, 08:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Если Украина получит "все, чего хочет" от стран-партнеров, военные возобновят инициативу – как в конце 2022 года и пойдут вперед, освобождая захваченные врагом украинские территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Bloomberg сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Сможет ли Украина повторить контрнаступление конца 2022 года: у Зеленского дали ответ

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что, если Украина получит "все, чего хочет", то военные возобновят инициативу – как это было в конце 2022 года, когда защитники вытеснили российские войска из части Харьковской и Херсонской областей.

Впрочем, Украине нужно разрешение от партнеров, чтобы наносить удары их оружием по территории РФ вблизи границы, и получить обещанные самолеты для эффективной защиты, заявил Михаил Подоляк.

"Нужно прекратить доминирование российской тактической авиации, иначе эта оборонная война будет очень тяжелой, потому что Россия просто зальет приближенные к полю боя районы бомбами", – подытожил советник.

Также Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужно не менее 60 западных самолетов, чтобы прикрыть линию фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжается дипломатическая битва за возможность Украине использовать западное вооружение по военным целям на территории РФ. Давят на Администрацию Байдена и видные американские военные, а также статьи в ряде медиа. Позволить Украине уничтожать агрессора на его территории призывает президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Перестанут ли партнеры ограничивать Украину, чем фактически подыгрывают РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – готов ли Киев дипломатическим путем завершить войну: ответ Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/ukraine-sees-russia-land-grab-attempt-before-more-weapons-arrive
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости