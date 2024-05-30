Сможет ли Украина повторить контрнаступление конца 2022 года: у Зеленского дали ответ

Если Украина получит "все, чего хочет" от стран-партнеров, военные возобновят инициативу – как в конце 2022 года и пойдут вперед, освобождая захваченные врагом украинские территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Bloomberg сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что, если Украина получит "все, чего хочет", то военные возобновят инициативу – как это было в конце 2022 года, когда защитники вытеснили российские войска из части Харьковской и Херсонской областей.

Впрочем, Украине нужно разрешение от партнеров, чтобы наносить удары их оружием по территории РФ вблизи границы, и получить обещанные самолеты для эффективной защиты, заявил Михаил Подоляк.

"Нужно прекратить доминирование российской тактической авиации, иначе эта оборонная война будет очень тяжелой, потому что Россия просто зальет приближенные к полю боя районы бомбами", – подытожил советник.

Также Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужно не менее 60 западных самолетов, чтобы прикрыть линию фронта.

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