logo

BTC/USD

67524.52

ETH/USD

3530.86

LTC/USD

78.55

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Орки захватили еще один населенный пункт: подробности от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

Орки захватили еще один населенный пункт: подробности от DeepState

DeepState сообщает, что россияне захватили Ивановское возле Часового Яра

сегодня, 07:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупационные войска в понедельник захватили село Ивановское в Донецкой области, что возле Часового Яра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState.

Орки захватили еще один населенный пункт: подробности от DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещеевке", – говорится в сообщении аналитиков.

Проект опубликовал обновленную карту, на которой Ивановское обозначено оккупированным.

Отметим, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру Донецкой области, однако они активно продвигаются на восток от нее. 

В сети появилось видео, где российские захватчики движутся по руинам домов в Часовом Яру. Назар Волошин пояснил, что видео было сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец – Донбасс, который является главной линией обороны украинских военных в городе.                                                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский согласен с тем, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу". Медленной помощь от США очень тормозит готовность ВСУ эффективно отражать атаки агрессора. Об этом Зеленский рассказал в интервью "The Guargian".

Также издание "Комментарии" сообщало – где у оккупантов большие проблемы: куда перебрасывают войска из Херсонщины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/19672
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости