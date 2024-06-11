Орки захватили еще один населенный пункт: подробности от DeepState

Российские оккупационные войска в понедельник захватили село Ивановское в Донецкой области, что возле Часового Яра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещеевке", – говорится в сообщении аналитиков.

Проект опубликовал обновленную карту, на которой Ивановское обозначено оккупированным.

Отметим, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру Донецкой области, однако они активно продвигаются на восток от нее.

В сети появилось видео, где российские захватчики движутся по руинам домов в Часовом Яру. Назар Волошин пояснил, что видео было сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец – Донбасс, который является главной линией обороны украинских военных в городе.

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