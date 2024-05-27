Британская разведка рассказала о важном нюансе, как российских солдат готовят к войне в Украине

Главное политическое управление минобороны России 22 мая выпустило новый журнал политического обучения для армии "Политрук", который призван помочь политрукам в политическом воспитании солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские разведчики отметили, вступительная статья заместителя министра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, возглавляющего управление, ясно показывает, что новый журнал во многом опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое воспитание военнослужащих.

Поданным британской разведки, в 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление, поскольку тогда считалось необходимым вновь ввести политическое образование армию.

Горемыкин цитирует диктатора Сталина о важности политического воспитания солдат и необходимости смертельно ненавидеть врага. Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты". Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а значит, и для оправдания вторжения, говорится в сообщении.

"Журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает пропагандировать ложные нарративы, которые Россия использует, чтобы еще больше повлиять на своих военных и население в целом", — отмечают в Минобороны Британии.

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