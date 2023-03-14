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Не до прибыли: Бизнес окупантов в панике убегает из Крыма

В Крыму растут панические настроения – оккупанты усиливают темпы мобилизации

сегодня, 18:48
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Автор:

Моесеенко Валентина

В городах временно оккупированного Крыма повестки в армию РФ раздают везде. Мнимая частичная мобилизация властей Кремля свои темпы только увеличивает, пишут "Комментарии", по информации Центра национального сопротивления.

Не до прибыли: Бизнес окупантов в панике убегает из Крыма

В Крыму среди рашистов нарастает паника

Несмотря на то, что в свое время обещания, полученные коллаборантом Аксенов – псевдоруководитель полуострова, от правительства рашистов, что в Крыму никогда не будет проводиться активная мобилизация, население просто на улицах крымских городов и сел получает повестки все больше и больше. Одновременно и пропорционально усугубляются панические атаки представителей бизнеса. Речь идет о русских переселившихся в Крым и коллаборантов. 


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Российский бизнес, что в свое время, после аннексии, зашел на полуостров и начал там свою деятельность – выводит поспешно средства и готовится к полной  эвакуации. Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, курортный сезон которого провалился в прошлом году и, очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом году.

Центр национального сопротивления призывает местное население в Крыму сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага через удобные вам приложения и мессенджеры, телеграмм-бот сопротивления, СБУ или форму на сайте ЦНС.

"Комментарии" также писали о том, что за девять лет оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров превратился в территорию страха. Кроме того, он теряет свою уникальность. Кремль вывез с территории Крыма много музейных ценностей, отмеченных даже в Эрмитаже.

Как сообщал портал "Комментарии", по случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — руководство России готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма. Россияне формируют первоочередной список работников и их семей.



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