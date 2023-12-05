Не было никакого мирного плана КНР по прекращению войны в Украине: экс-глава МИД сделал заявление

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Кравцев Сергей
Китай не предлагал никакого "мирного плана" насчет войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Китай. Фото: из открытых источников
Экс-министр согласился с тем, что официальный Пекин обнародовал 12 принципов, но они не имеют никакого отношения к плану по прекращению войны, о котором так много говорилось.
Дипломат добавил, что недавние переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина были успешными.
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Также издание "Комментарии" сообщало – по время переговоров Си Цзиньпин якобы дал обещание Джо Байдену, что в ближайшие годы не вторгнется на Тайвань, который называет "потенциально опасной проблемой" в отношениях между КНР и США. При этом касательно войн в Украине и на Ближнем Востоке, которые также обсуждались, позиция Китая расходится с позицией США, хоть на официальном уровне выражается весьма размыто. Как оцениваете итоги встречи, исходя из заявлений и кулуарных предположений вокруг нее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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