Не было никакого мирного плана КНР по прекращению войны в Украине: экс-глава МИД сделал заявление

Китай не предлагал никакого "мирного плана" насчет войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Китай. Фото: из открытых источников

Экс-министр согласился с тем, что официальный Пекин обнародовал 12 принципов, но они не имеют никакого отношения к плану по прекращению войны, о котором так много говорилось.

"План – это последовательность шагов, гарантии их выполнения и временные рамки, а Китай опубликовал принципы. Первый – территориальная целостность и суверенитет, но Пекин не говорит, что Россия должна прямо сейчас вывести войска. Китайцы говорят, что декларируют принцип, но хотят обсуждать, как они его понимают. Поэтому тут пространство для разговора с китайцами есть", — высказался Павел Климкин.

Дипломат добавил, что недавние переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина были успешными.

"Си не хочет какого-то негатива в отношениях с США, он будет пытаться играть стабилизирующую роль. Рано говорить об общей стратегии США и Китая, но насчет общей тактики можно", — считает бывший глава МИД Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – по время переговоров Си Цзиньпин якобы дал обещание Джо Байдену, что в ближайшие годы не вторгнется на Тайвань, который называет "потенциально опасной проблемой" в отношениях между КНР и США. При этом касательно войн в Украине и на Ближнем Востоке, которые также обсуждались, позиция Китая расходится с позицией США, хоть на официальном уровне выражается весьма размыто. Как оцениваете итоги встречи, исходя из заявлений и кулуарных предположений вокруг нее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.