Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2", поставив РФ ультиматум

Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял официальный Пекин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The South China Morning Post", со ссылкой на знакомого с ситуацией источника в Москве.

Сила Сибири-2. Фото из открытых источников

Издание отмечает, Китай отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство.

"В том, что касается строительства, Пекин хочет быть уверенным, что для него не будет ни рисков, ни расходов. Россия – сторона, которая полностью оплатит счет", — утверждает собеседник издания.

Кроме того, Китай требует дальнейших скидок на российский газ.

Как утверждает источник SCMP, Китай "может требовать глубоких скидок".

Но несмотря на это, у Путина едва ли есть выбор. Российский президент "находится под огромным давлением", поскольку если труба не будет построена, России будет некуда деть "огромные объемы" газа, говорит источник SCMP.

В следующем году скидка для Китая на газ увеличится до 46%. Это следует из проектировок правительства РФ. Газ из "Силы Сибири" будет стоить 271,6 долларов за тысячу кубометров, при том, что для Турции и Европы — 481,7 долларов за тысячу кубометров.



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