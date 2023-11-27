Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2", поставив РФ ультиматум

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Кравцев Сергей
Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял официальный Пекин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The South China Morning Post", со ссылкой на знакомого с ситуацией источника в Москве.
Сила Сибири-2. Фото из открытых источников
Издание отмечает, Китай отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство.
Кроме того, Китай требует дальнейших скидок на российский газ.
Как утверждает источник SCMP, Китай "может требовать глубоких скидок".
Но несмотря на это, у Путина едва ли есть выбор. Российский президент "находится под огромным давлением", поскольку если труба не будет построена, России будет некуда деть "огромные объемы" газа, говорит источник SCMP.
В следующем году скидка для Китая на газ увеличится до 46%. Это следует из проектировок правительства РФ. Газ из "Силы Сибири" будет стоить 271,6 долларов за тысячу кубометров, при том, что для Турции и Европы — 481,7 долларов за тысячу кубометров.
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