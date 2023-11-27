logo

BTC/USD

37039.07

ETH/USD

2027.50

LTC/USD

68.77

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2", поставив РФ ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2", поставив РФ ультиматум

Пекин в ультимативной форме требует от РФ новых скидок на газ

сегодня, 17:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял официальный Пекин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The South China Morning Post", со ссылкой на знакомого с ситуацией источника в Москве.

Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2", поставив РФ ультиматум

Сила Сибири-2. Фото из открытых источников

Издание отмечает, Китай отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство.


"В том, что касается строительства, Пекин хочет быть уверенным, что для него не будет ни рисков, ни расходов. Россия – сторона, которая полностью оплатит счет", — утверждает собеседник издания.

Кроме того, Китай требует дальнейших скидок на российский газ.

Как утверждает источник SCMP, Китай "может требовать глубоких скидок". 

Но несмотря на это, у Путина едва ли есть выбор. Российский президент "находится под огромным давлением", поскольку если труба не будет построена, России будет некуда деть "огромные объемы" газа, говорит источник SCMP.

В следующем году скидка для Китая на газ увеличится до 46%. Это следует из проектировок правительства РФ. Газ из "Силы Сибири" будет стоить 271,6 долларов за тысячу кубометров, при том, что для Турции и Европы — 481,7 долларов за тысячу кубометров. 

Читайте также на портале "Комментарии" — что планирует Москва и Ко – какую позицию займут Иран, Китай и Северная Корея.

Также издание "Комментарии" сообщало – не только Индия и Китай: стала известна страна, которая рекордно нарастила закупку нефти у России.

Ранее "Комментарии" писали – в США впервые назвали Китай союзником и намекнули на усилении санкций против России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3242612/china-wielding-bargaining-power-russia-over-power-siberia-2-natural-gas-pipeline
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!