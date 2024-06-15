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Названы самые популярные вакансии в ВСУ: украинцы за три дня отправили более 2000 резюме

Как и ранее среди украинцев пользуются спросом подразделения БПЛА и разведки

сегодня, 09:50 comments1943
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Кравцев Сергей
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За три дня кампании "Будь собой" более 2000 граждан отправили резюме, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины. Самые популярные вакансии – в подразделениях БПЛА и разведке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Министерства обороны Украины.

Названы самые популярные вакансии в ВСУ: украинцы за три дня отправили более 2000 резюме

ВСУ. Фото: из открытых источников

"В период с 11 по 14 июня через портал army.gov.ua в партнерстве с Lobby X поступило 2420 новых отзывов от граждан", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что по направлениям больше всего резюме получили вакансии в подразделениях БПЛА (232 отзыва на 115 вакансий) и разведке (208 отзывов на 54 вакансии).                                                                                                                                                                                            

Кроме того, за этот период на портале было добавлено 115 новых вакансий и создано четыре новых подразделения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинской армии необходимо достичь преимущества над противником, уменьшить потери, а главное – изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к победе. Своим виденьем главком поделился в соцсети.                                                    

Ранее "Комментарии" информировали — ВСУ резко сменили тактику в войне: какое решение Запада помогло.




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