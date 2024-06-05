ВСУ резко сменили тактику в войне: какое решение Запада помогло

Украинская армия больше не боится наносить удары вглубь российской территории, используя при этом американское оружие. После того, как 31 мая Вашингтон разрешил использовать свое оружие против целей на территории РФ, ВСУ радикально изменил свою тактику ведения войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришел военный обозреватель "BILD" Юлиан Репке.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что теперь беспилотники ВСУ ищут дорогостоящие цели в российских Белгородской и Курской областях, и как только их обнаруживают, тут же украинские военные открывают по ним огонь из западного высокотехнологичного оружия.

"В первую очередь – управляемыми ракетами Himars из армейских запасов США", — отметило издание.

В материале говорится, то, что у россиян возникли серьезные проблемы на их территории также подтверждают сами российские пропагандисты, которые отметили, что с момента разрешения от США ВСУ ежедневно обстреливает Белгородскую область из РСЗО Himars.

Издание напомнило, что к настоящему времени, главной разбитой целью украинцев остается самая современная российская система ПВО — комбинированный зенитно-ракетный комплекс С-300/С-400. Его уничтожили 2 июня в 50 км от украинской границы. Стоимость такого комплекса оценивается в $300-$500 млн евро.

Также в копилке ВСУ российский командный центр к востоку от Белгорода, военный склад в приграничном городе Шебекино и военная колонна в 50 км от границы в Курской области.

Журналисты обращают внимание, что Кремль до сих пор никак не отреагировал на эти удары.

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