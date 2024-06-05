Удары западным оружием по РФ: остановит ли это военные действия на Харьковщине

Украинские защитники нанесли удар по ракетному комплексу захватчиков С-300, который находился на территории Белгородской области. Однако, как заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в комментарии CNN, удары западными ракетами позволят Украине "поразить некоторые российские базирования, склады снабжения, центры командования и управления", но на ситуацию на Харьковщине повлияет не сильно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Это не остановит, а лишь усложнит военные действия оккупантов на территории Харьковской области", — прогнозирует Гади.

В то же время консультант британского Chatham House Матье Булег сказал, что изменение политики "само по себе не изменит правила игры. Это лишь дополнение и дополнительный стимул для защиты Украины".

СМИ отмечает, удар по С-300 произошел сразу через несколько дней после того, как президент США Джо Байден дал Украине разрешение наносить ограниченные удары с использованием американского оружия на российской территории вокруг Харькова. Зато Украина может использовать только ракеты меньшей дальности, известные как GMLRS, которые имеют радиус действия около 70 километров.

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