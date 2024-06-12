В Минобороны назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

Соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах Вооруженных Сил Украины по состоянию на май 2024 составляет 1:3. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова на конференции в Киеве.

ВСУ. Фото из открытых источников

Замминистра отметила, сейчас очень важна стратегия, которую используют для назначения военнослужащих на должности в соответствии с их профессиональностью и компетенцией.

На этом фоне в Силах обороны создают новую систему кадровой политики и развивают сеть рекрутинговых центров – их уже 22, а на этой неделе планируется открытие еще трех, сообщила Наталья Калмыкова.

Как утверждает заместитель главы Минобороны, "результаты поражают". Так, по состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые вступили в ряды ВСУ составляет 1:3.

"Это свидетельствует о том, что у нас остается потенциал защищать Украину", – считает чиновница.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинской армии необходимо достичь преимущества над противником, уменьшить потери, а главное – изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к победе. Своим виденьем главком поделился в соцсети.

"В этих условиях для нас очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей Победе!", – написал Александр Сырский.



