Сырский рассказал, об изменениях в ВСУ, которые необходимы для победы

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинской армии необходимо достичь преимущества над противником, уменьшить потери, а главное – изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к победе. Как передает портал "Комментарии", своим виденьем главком поделился в соцсети.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"В этих условиях для нас очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей Победе!", – написал Александр Сырский.

Для этого, по словам главкома, военное руководство сосредоточивает усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, которые проходят боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, пользование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя.

"Только технологическое преимущество и обученность войск обеспечат нам успех на поле боя!", — добавил Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский также рассказал, что на Харьковском направлении противник ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину украинских боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности".

Александр Сырский рассказал, что несколько дней подряд работал в воинских частях, которые ведут оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта. Сырский описывает ситуацию на этих участках.

По его словам, противник продолжает ведение активных наступательных действий различной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.



