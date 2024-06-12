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Что произошло с россиянами в Волчанске: Сырский рассказал о ситуации на фронте

У россиян не выходит создать так называемый "пояс безопасности" в Харьковской области

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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На Харьковском направлении противник ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину украинских боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности". Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что произошло с россиянами в Волчанске: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений", – отметил главком.

Александр Сырский рассказал, что несколько дней подряд работал в воинских частях, которые ведут оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта. Сырский описывает ситуацию на этих участках.

По его словам, противник продолжает ведение активных наступательных действий различной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед.

По словам главкома, не стихают бои в районах Часового Яра, Клещеевки, Калиновки. Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Безуспешно враг штурмует Белогоровку на Луганщине.

Противник рвется к Северску с двух направлений, но каждый раз откатывается назад, отмечает главком.

На Запорожском направлении агрессор осуществляет наступательные действия в районах Старомайорское и Роботино, но фактически без успеха.

Генерал-полковник говорит, что в районе Крынки бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон.

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