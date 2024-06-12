РФ готовит профессиональные ДРГ: в ВСУ рассказали о планах врага

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Север" Вадим Мысник.
Российские ДРГ. Фото: из открытых источников
По словам Вадима Мысника, украинские защитники применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов.
Спикеру также задали вопрос, есть ли кадыровцы в составе этих российских ДРГ. На это Вадим Мысник ответил, что у них нет такой информации о разведывательных группах оккупантов. Как правило, больше всего кадыровцы выполняют задачи как заградительные отряды. И как показывает опыт, в штурмовых или разведгруппах их не очень активно применяли.
Стоит отметить, что российские оккупанты продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для захода на территорию Украины, особенно их много в Сумской области. Ранее была активность вражеских ДРГ и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась. По Черниговщине также активности вражеских ДРГ не фиксируется.
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