Почему РФ помешалась на Часовом Яре: какую хитрость орки хотят провернуть на Донбассе

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Россияне не прекращают попыток продавить оборону ВСУ. Как ВСУ противостоят оккупантам в Донецкой области? Почему РФ помешалась на Часовом Яре? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

Самая тяжелая ситуация – это Часов Яр

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении и вблизи Часового Яра.

"Где самая тяжелая ситуация – это Часов Яр, где оккупанты, к сожалению, имеют определенные тактические успехи, и Покровское направление, где сосредоточено около трех бригад противника. На этом направлении оккупанты создали преимущество в живой силе 1:3. То есть трем бригадам сухопутных войск страны-оккупанта противостоит фактически одна бригада ВСУ. И, как видим, противостоят успешно", – рассказал эксперт.

По его словам, россияне в этих районах продвигаются на несколько сотен метров, то есть успехи врага имеют тактический характер. В то же время эксперт отметил, что вражеское преимущество в живой силе удается компенсировать за счет тактико-технических характеристик западного вооружения, которое есть в Вооруженных силах Украины.

"У западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальность поражения в полтора-два раза выше, чем у советских и российских РСЗО, которые есть на вооружении оккупантов. Например, дальность поражения систем HIMARS – 75 км, а российских РСЗО "Град" – 20-21 км", – пояснил Снегирев.

Мы фактически разделяем боевые подразделения противника "Торецкой крепостью"

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью "NV" рассказал, что самым горячим направлением фронта сегодня является отрезок от Часового Яра до Очеретино. Чтобы захватить всю Донецкую область, страна-агрессор должна срезать эту дугу украинской обороны.

По словам эксперта, говоря об этом участке фронта, нужно держать в уме два ключевых города – Константиновку и Торецк.

"Торецк является последней такой городской агломерацией, которую контролирует Украина на донецком направлении. И потеря Торецка будет означать фактически потерю всей Донецкой городской агломерации, куда входит Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Донецк. Поэтому противник сейчас сосредотачивает свои основные усилия там", – поясняет аналитик.

Он отметил, контроль над Торецком позволяет нам все же влиять и на коммуникации противника, которые там проходят в районе Горловки, Енакиево. С потерей Торецка мы теряем возможность контроля, возможность влияния, масштабного влияния, именно на Донецкую агломерацию.

В то же время для россиян захват Торецка будет означать возможность начать наступление на вторую крупнейшую агломерацию Донецкой области, которая остается под контролем Украины – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

"Сейчас мы фактически разделяем боевые подразделения противника "Торецкой крепостью", не давая ему возможность маневрировать силами и средствами, и заставляя его тратить свои ресурсы для того, чтобы обходить под огневым воздействием именно эту Торецкую крепость. И именно поэтому сейчас противник, не имея возможности атаковать его в лоб, пытается (...) обойти [город] с флангов. И этими флангами Торецка на сегодня является Часов Яр и направление на Покровск", – говорит Грабский.

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