Почему РФ помешалась на Часовом Яре: какую хитрость орки хотят провернуть на Донбассе

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Кравцев Сергей
В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Россияне не прекращают попыток продавить оборону ВСУ. Как ВСУ противостоят оккупантам в Донецкой области? Почему РФ помешалась на Часовом Яре? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении и вблизи Часового Яра.
По его словам, россияне в этих районах продвигаются на несколько сотен метров, то есть успехи врага имеют тактический характер. В то же время эксперт отметил, что вражеское преимущество в живой силе удается компенсировать за счет тактико-технических характеристик западного вооружения, которое есть в Вооруженных силах Украины.
Военный эксперт Сергей Грабский в интервью "NV" рассказал, что самым горячим направлением фронта сегодня является отрезок от Часового Яра до Очеретино. Чтобы захватить всю Донецкую область, страна-агрессор должна срезать эту дугу украинской обороны.
По словам эксперта, говоря об этом участке фронта, нужно держать в уме два ключевых города – Константиновку и Торецк.
Он отметил, контроль над Торецком позволяет нам все же влиять и на коммуникации противника, которые там проходят в районе Горловки, Енакиево. С потерей Торецка мы теряем возможность контроля, возможность влияния, масштабного влияния, именно на Донецкую агломерацию.
В то же время для россиян захват Торецка будет означать возможность начать наступление на вторую крупнейшую агломерацию Донецкой области, которая остается под контролем Украины – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.
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