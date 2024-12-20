Названо единственный сценарий с миротворцами в Украине, на который согласится Россия

В СМИ много говорится о возможности размещения европейских миротворцев на условной линии разграничения в Украине, но уже сейчас можно сказать, что Москва такой вариант отбросит, ведь сложно представить себе, что Путин согласится, чтобы солдаты стран НАТО появились в Украине. Вместе с тем Кремль может дать свое согласие на размещение миротворцев из нейтральных стран. В идеале из стран Глобального Юга. Они могли бы патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня, а мощные европейские силы быстрого реагирования могут разместиться дальше внутри Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Foreign Policy".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В статье говорится, что такой вариант означает, что в Украине не будет войск США, и она не станет членом НАТО, что потенциально сделает такую комбинацию более приемлемой для России. Однако и Европа должна быть готова выделить для этого мощную военную группировку с мандатом на решительные действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе обсуждается идея отправки в Украину миротворцев после окончания боевых действий. Однако все участники данной дискуссии подчеркивают, что более конкретно о введении миротворцев можно будет говорить, когда будет прекращен огонь. Каковы сценарии введения миротворцев? Почему Россия никогда не разрешит размещение иностранных войск в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны Европейского Союза окончательно разошлись во мнениях относительно того, готовы ли они предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности от России без участия США. В свою очередь украинские власти говорят, что, если Европа не предоставит в координации с США гарантии безопасности, то они будут "недостаточными". Об этом пишет "Financial Times.



