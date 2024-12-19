Какие сценарии введения миротворцев в Украину: согласится ли Москва

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Кравцев Сергей
На Западе обсуждают идею отправки в Украину миротворцев после окончания боевых действий. войск в Украине? проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "24 Канала" отметил, что в мире есть три рабочих сценария отправки миротворческих миссий.
Второй сценарий, по словам эксперта, заключается в поддержании мира между сторонами, уже имеющими определенные договоренности о прекращении огня.
Эксперт добавил, что третий сценарий состоит в контроле соблюдения мирных договоренностей.
В то же время, по мнению эксперта, Москва вряд ли согласится на введение западных военных на линию разграничения между Украиной и РФ, как предполагает второй сценарий.
Политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины Владимир Горбач в эфире канала "КИЕВ24" отметил, что Россия никогда не позволит размещения миротворцев на территории Украины, ведь это будет свидетельствовать о ее поражении в войне.
По его словам, миротворцы могут появиться на линии фронта теоретически после выполнения двух условий: прекращение огня с обеих сторон и второй момент – согласие обеих сторон на размещение этих миротворцев.
Эксперт добавил, что Россия никогда не согласится с такими условиями.
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