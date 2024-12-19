Какие сценарии введения миротворцев в Украину: согласится ли Москва

На Западе обсуждают идею отправки в Украину миротворцев после окончания боевых действий. войск в Украине? проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Москва вряд ли согласится на введение западных военных на линию разграничения между Украиной и РФ

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "24 Канала" отметил, что в мире есть три рабочих сценария отправки миротворческих миссий.

"Первая и основная стратегия – это установление мира. Очень примитивно – двое дерутся, забегает третья, большая. Он одну сторону бросает в один угол, другую в другой. Все остановились. Так выглядит установление мира. Но мы прекрасно понимаем, что франко-британские солдаты не смогут зайти в район Курахово и сказать: Украина – стоп, Россия – стоп. отвергаем этот сценарий", – сказал Ступак.

Второй сценарий, по словам эксперта, заключается в поддержании мира между сторонами, уже имеющими определенные договоренности о прекращении огня.

"Это когда мир уже есть, когда линия разграничения стабилизировалась. Между двумя сторонами вводятся эти войска. И они помогают восстанавливать инфраструктуру, делают комендантский час, регулируют движение, поддерживают проведение выборов. Это для нас более или менее приемлемый вариант", – пояснил Ступак.

Эксперт добавил, что третий сценарий состоит в контроле соблюдения мирных договоренностей.

"Это так же, как делали ОБСЕ. Например, что-то взорвалось, они приехали, записали, сели в свои хорошие внедорожники и уехали", — заметил Ступак.

В то же время, по мнению эксперта, Москва вряд ли согласится на введение западных военных на линию разграничения между Украиной и РФ, как предполагает второй сценарий.

Достоверность размещения миротворцев на линии разграничения крайне мала

Политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины Владимир Горбач в эфире канала "КИЕВ24" отметил, что Россия никогда не позволит размещения миротворцев на территории Украины, ведь это будет свидетельствовать о ее поражении в войне.

"Эта вероятность, по моему мнению, сейчас кажется очень малой. Слабо вероятной, скажем так, что до этого вообще дойдет дело", – отметил Горбач.

По его словам, миротворцы могут появиться на линии фронта теоретически после выполнения двух условий: прекращение огня с обеих сторон и второй момент – согласие обеих сторон на размещение этих миротворцев.

Эксперт добавил, что Россия никогда не согласится с такими условиями.

"Я очень удивляюсь, когда вполне серьезно говорят о размещении миротворческих войск стран-членов НАТО на линии разграничения", — подытожил политический аналитик.

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