Европа без США умывает руки: почему европейцы передумали давать гарантии Украине

Страны Европейского Союза окончательно разошлись во мнениях относительно того, готовы ли они предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности от России без участия США. В свою очередь украинские власти говорят, что, если Европа не предоставит в координации с США гарантии безопасности, то они будут "недостаточными". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что чиновники, осведомленные о ходе переговоров, рассказали, что некоторые лидеры выдвигали долгосрочные предложения по поддержке Украины, но мнения о том, что Европа может продолжать предоставлять гарантии безопасности без поддержки США, разошлись.

"Обязательные гарантии безопасности от европейских столиц, которые потенциально вовлекут их в войну с Россией, если Украина снова подвергнется нападению, невыполнимы без гарантии того, что США поддержат эти европейские армии", — цитирует FT слова чиновников.

Авторы публикации отметили, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею отправки европейских войск в Украину для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения, "но многие другие столицы ЕС относятся к этой идее с глубоким скептицизмом, и неясно, будут ли такие миротворческие силы дополнять или заменять собой гарантии безопасности".

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