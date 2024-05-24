Навоевались. В России зафиксировано рекордное количество инвалидов

На учете в Фонде социального и пенсионного страхования РФ по состоянию на конец 2023 года состояло более 466 тысяч инвалидов, нуждавшихся в креслах-колясках, протезах и другом специальном оборудовании.

В РФ ощутимо возросло количество инвалидов. Фото из открытых источников

Как пишет российское оппозиционное издание "Верстка", этот показатель стал рекордным за все время ведения статистики с 2012 года.

Сообщается, что в прошлом году количество обратившихся за средствами реабилитации россиян увеличилось на 42% или на 137 тыс. человек.

Как отмечает издание, количество россиян с инвалидностью, которым нужны кресла-коляски, возросло на 81 тыс. — до 292,4 тыс. человек, количество нуждающихся в креслах-стулях с санитарной оснасткой выросло с 66,5 тыс. до 101 ,6 тыс. человек, а в протезах нуждаются 72,3 тыс. россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.