НАТО обещает больше помощи Украине. В Альянсе заявили, кто несет ответственность за войну

29 ноября в столице Румынии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал прислать больше поддержки для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В Бухаресте началась встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. По итогам встречи министров НАТО пообещали координировать свои действия между заинтересованными сторонами, в том числе с ЕС, странами-союзниками и международными организациями. Альянс подчеркнул, что поможет укрепить и защитить Украину в войне с Россией.

"Опираясь на поддержку, оказанную до сих пор, мы поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям и лжи", — пишут в совместном заявлении.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что союзники и дальше будут поддерживать Украину.

"Все союзники согласны с необходимостью сохранения помощи для Украины", — сказал Столтенберг во время совместной конференции с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой в Бухаресте.

Кроме того, Столтенберг заявил, что двери в НАТО открыты для Украины. На встрече министры подчеркнули, что всю ответственность за войну несет Российская Федерация, нарушающая международные права и принципы Устава ООН. В НАТО считают, что Россия постоянно совершает террористические атаки по гражданским объектам и лишает доступ к необходимым базовым услугам. Кроме того, министры подчеркнули, что именно РФ виновата в продовольственных проблемах наиболее уязвимых стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех возможных сценариях, когда НАТО сможет вступить в войну против России.

Также "Комментарии" писали о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он назвал большую ошибку Запада.

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