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НАТО обещает больше помощи Украине. В Альянсе заявили, кто несет ответственность за войну

Североатлантический альянс согласился продолжать поддержку для Украины и обещает координировать свои действия с союзниками

сегодня, 19:07
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Автор:

Slava Kot

29 ноября в столице Румынии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал прислать больше поддержки для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

НАТО обещает больше помощи Украине. В Альянсе заявили, кто несет ответственность за войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В Бухаресте началась встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. По итогам встречи министров НАТО пообещали координировать свои действия между заинтересованными сторонами, в том числе с ЕС, странами-союзниками и международными организациями. Альянс подчеркнул, что поможет укрепить и защитить Украину в войне с Россией.

"Опираясь на поддержку, оказанную до сих пор, мы поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям и лжи", — пишут в совместном заявлении.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что союзники и дальше будут поддерживать Украину.

"Все союзники согласны с необходимостью сохранения помощи для Украины", — сказал Столтенберг во время совместной конференции с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой в Бухаресте.

Кроме того, Столтенберг заявил, что двери в НАТО открыты для Украины. На встрече министры подчеркнули, что всю ответственность за войну несет Российская Федерация, нарушающая международные права и принципы Устава ООН. В НАТО считают, что Россия постоянно совершает террористические атаки по гражданским объектам и лишает доступ к необходимым базовым услугам. Кроме того, министры подчеркнули, что именно РФ виновата в продовольственных проблемах наиболее уязвимых стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех возможных сценариях, когда НАТО сможет вступить в войну против России.

Также "Комментарии" писали о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он назвал большую ошибку Запада.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/29/7151520/
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