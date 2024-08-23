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Наступление на Курщину сделало свое дело: куда Россия передислоцирует войска

В ISW отметили, что подразделения передислоцируются из Запорожского участка фронта

сегодня, 16:34
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Кравцев Сергей

Наступление украинской армии в Курской области заставило Москву передислоцировать свои войска. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Наступление на Курщину сделало свое дело: куда Россия передислоцирует войска

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Отмечается, что российское военное руководство опрокидывает подразделения украинской Запорожской области в связи с операцией ВСУ в Курской области.

ISW ссылается на посты откомандированных российских военных в социальных сетях. В то же время, согласно отчету ISW, Россия пытается не ослаблять главное направление для наступления в Донецкой области, в частности Покровского.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия вынуждена вывести часть войск из Калининграда: в Литве сделали заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, посетившему Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ. Об этом в Facebook рассказал глава украинского государства.

Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области продолжается довольно продолжительное время. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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