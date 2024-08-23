Наступление на Курщину сделало свое дело: куда Россия передислоцирует войска

Наступление украинской армии в Курской области заставило Москву передислоцировать свои войска. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Отмечается, что российское военное руководство опрокидывает подразделения украинской Запорожской области в связи с операцией ВСУ в Курской области.

ISW ссылается на посты откомандированных российских военных в социальных сетях. В то же время, согласно отчету ISW, Россия пытается не ослаблять главное направление для наступления в Донецкой области, в частности Покровского.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, посетившему Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ. Об этом в Facebook рассказал глава украинского государства.

Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области продолжается довольно продолжительное время. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



