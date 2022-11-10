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Наступает тот самый момент: к жителям юга Украины обратились с важной просьбой

Жителей юга просят не сообщать в соцсетях, где находится украинская армия

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Всем гражданам Украины, а особенно тем нашим соотечественникам, которые проживают на юге Украины, важно постараться придерживаться информационной тишины о ситуации на южном фронте. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Наступает тот самый момент: к жителям юга Украины обратились с важной просьбой

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава Херсонщины отметил, что каждому украинцу важно понимать, что враг ничего не должен знать о перемещении украинских защитников, о том, где они сейчас и в каком направлении движутся.

"Обращаюсь к жителям Херсона и всем, кто имеет информацию о событиях на южном фронте – соблюдайте информационную тишину. Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы", — написал Янушевич.

Глава Херсонской ОВА также попросил украинцев преждевременно не распространять информацию о том, что враг отступает и оставляет часть Херсонской области. Тем более, что такие месседжи в основном распространяют российские пропагандисты. Ярослав Янушевич призвал доверять только проверенной официальной информации от Генштаба ВСУ или украинской власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин вечером в среду, 9 ноября, заявил, что принято "непростое решение" об отводе группировки на левый берег Днепра. Однако в Офисе президента Украины отметили, что пока не видно признаков, будто захватчики оставляют Херсон без боя. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит и почему, а также, как важно далее действовать высшему военно-политическому руководству Украины и ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – угроза повторного вторжения с Беларуси: почему она нарастает – может ли вспыхнуть протест внутри страны.




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Источник: https://t.me/khersonskaODA/1584
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