Наступает тот самый момент: к жителям юга Украины обратились с важной просьбой

Всем гражданам Украины, а особенно тем нашим соотечественникам, которые проживают на юге Украины, важно постараться придерживаться информационной тишины о ситуации на южном фронте. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава Херсонщины отметил, что каждому украинцу важно понимать, что враг ничего не должен знать о перемещении украинских защитников, о том, где они сейчас и в каком направлении движутся.

"Обращаюсь к жителям Херсона и всем, кто имеет информацию о событиях на южном фронте – соблюдайте информационную тишину. Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы", — написал Янушевич.

Глава Херсонской ОВА также попросил украинцев преждевременно не распространять информацию о том, что враг отступает и оставляет часть Херсонской области. Тем более, что такие месседжи в основном распространяют российские пропагандисты. Ярослав Янушевич призвал доверять только проверенной официальной информации от Генштаба ВСУ или украинской власти.

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