Наступает критическая фаза войны: генерал Павлюк рассказал, что это значит

Наступление критической фазы войны в Украине стоит ожидать в ближайшие 2 месяца. Как передает портал "Комментарии", таким прогнозом в интервью "The Economist" поделился командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк.

Александр Павлюк. Фото: из открытых источников

Командующий уточнил, что в случае нового массированного наступления российских оккупационных войск – защита Киева будет одной из главнейших задач.

По словам Александра Павлюка, путинский режим не забыла о своем стремлении захватить столицу.

"Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем... Россия знает, что, если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", – заявил Павлюк.

Вместе с тем Павлюк уточнил, что украинские войска готовятся к любому сценарию и будут оборонять столицу. Уже сейчас ВСУ готовят новые бригады и предполагается, что какие-то из них развернут в Киеве. Как сказал Павлюк, речь идет о подготовке 10 формирований.

По словам командующего Сухопутными войсками, одна из главнейших проблем армии заключается в нехватке техники, а не людей.

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Ранее "Комментарии" сообщали – ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.



