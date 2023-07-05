Насколько опасен был бы взрыв на Запорожской АЭС

Владимир Зеленский в вечернем обращении от 4 июля рассказал об информации украинской разведки, которая идентифицировала объекты на корпусах атомных реакторов как "похожие на взрывчатку". Президент Украины заявил о возможных опасных сценариях, которые готовят российские террористы. Однако, насколько опасным был бы взрыв на Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Один из реакторов ЗАЭС. Фото из открытых источников

Профессор инженерии ядерных энергетических систем Кембриджского университета Юджин Швагераус рассказал об опасности, возникшей из-за российского захвата украинской атомной станции.

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"Установка не создана для размещения войск и военной техники. Очевидно, что электростанции существуют для того, чтобы производить электроэнергию, и нецелевое использование любого промышленного объекта вызывает беспокойство", – говорит профессор Юджин Швагераус.

Несмотря на это, профессор Швагераус утверждает, что атомные электростанции построены достаточно надежно, и следует понимать разницу между реальными и воображаемыми опасностями. Профессор инженерии ядерных энергетических систем объясняет, что реакторы на ЗАЭС были остановлены несколько месяцев назад и самый опасный продукт разделения, который производился – йод-131 – сейчас распался до безопасного уровня.

По его словам, поскольку йод из предыдущих реакций теперь распался до безопасного уровня, оставшиеся остаточные изотопы других элементов не представляют большого риска.

Профессора также спросили, может ли мощный взрыв разбросать оставшиеся радиоактивные материалы на ЗАЭС на большое расстояние. Швагераус считает, что эти элементы могли бы "загрязнить разве что стоянку Запорожской АЭС".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МАГАТЭ отреагировали на информацию о заминировании Запорожской АЭС.

Также "Комментарии" писал о Зеленском, который обратился к миру из-за возможного теракта России на ЗАЭС.