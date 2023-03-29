Насколько до сих пор активна сеть росагентов в Украине

Россия развернула широкую сеть секретных агентов в Украине перед полномасштабным вторжением. Более того, эта сеть до сих пор является "жизнеспособной" и, несмотря на тысячи арестованных предателей, обеспечивает постоянный поток разведывательной информации для российских войск. Такие данные обнародовали разведчики и аналитики в новом отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

Сеть секретных агентов России, созданная до войны, может до сих пор действовать в Украине

"Согласно опубликованному отчету, российские спецслужбы завербовали в Украине широкую агентурную сеть накануне вторжения, от чего до сих пор продолжают извлекать выгоду", — цитирует отчет издания Newsweek.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Еще год назад, напоминает издание, в обращении 1 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обещал "большие проблемы за сотрудничество с гауляйтерами или оккупантами напрямую" и тем, кто "ушел в гауляйтеры", президент посоветовал делать себе "прописку где-то в Ростове". По информации журналистов, тысячи людей, обвиненных в сотрудничестве с российским правительством, были задержаны с начала войны в Украине.

Агентство Москвы отчет институт RUSI называет "внутренней угрозой", которая "ограничила способность Украины подготовить страну к войне в 2022 году". Согласно аналитике института, российским войскам удалось "коррумпировать объекты" и вербовать украинцев – иногда даже под сфальсифицированными предлогами. То есть украинцы могут быть уверены, что собирают данные для Киева, а на самом деле их действия приносят в конечном счете пользу Москве.

"Кроме того, отчет свидетельствует, что людей в Украине вербовали агенты, которые проникли в украинскую политическую или экономическую элиту. Некоторые из них работали в Россию уже на протяжении десятилетий. И хотя некоторые из тех, кто работал на Кремль, были идентифицированы, многие из их операций все еще не разоблачены", — предупреждают авторы отчета.

По мнению аналитиков, значительная часть агентуры России как в Украине, так и других странах продолжает активно действовать. Одной из задач спецагентов России, пока безрезультатной, было спровоцировать "внутренний политический кризис". Над этим работали "влиятельные агенты в государственных органах" в Украине.

Напомним, "Комментарии" писали еще один прогноз: когда закончится война в Украине.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ВСУ сформированы ударные роты БПЛА. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.

Читайте на сайте "Комментарии" — армия РФ оккупировала 80% морской береговой линии Украины: Что нужно для освобождения.