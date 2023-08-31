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Наши пилоты в Дании готовы к летной подготовке на F-16: Залужный сделал заявление

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании уже идет полным ходом

сегодня, 07:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские летчики в Дании готовы начать летную подготовку на истребителях F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Наши пилоты в Дании готовы к летной подготовке на F-16: Залужный сделал заявление

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что имел конструктивный телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.


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"В фокусе − обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", – заявил Залужный.

Главком добавил, что стороны также договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.                                                                                                                                                    

Валерий Залужный высказал слова благодарности всему датскому народу и правительству "за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.

Также издание "Комментарии" сообщало — Пентагон сделал важное заявление по обучению украинских пилотов на F-16.




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Источник: https://t.me/CinCAFU/568?fbclid=IwAR3q1DYMVDU5MnwijBabkwpm23LO-3T7PQ7rRUGV0ml_bRmxB424NNkPDOw
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