Наши пилоты в Дании готовы к летной подготовке на F-16: Залужный сделал заявление

Украинские летчики в Дании готовы начать летную подготовку на истребителях F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что имел конструктивный телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.

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"В фокусе − обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", – заявил Залужный.

Главком добавил, что стороны также договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

Валерий Залужный высказал слова благодарности всему датскому народу и правительству "за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором".

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