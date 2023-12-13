Народная депутат призвала мобилизовать женщин на войну

Народная депутатка от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла, которая также является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, призвала мобилизовать женщин мотивируя тем, что права мужчин и ценность жизни должны быть одинаковыми.



Марьяна Безуглая призвала мобилизовать женщин. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на вопрос об изменениях в законопроекте о рекрутинге и мобилизации в Украине, где выравнивают мужчин и женщин по военному учету и службе.

Безуглая раскритиковала несколько идей, что мужчин и женщин нельзя сравнивать для мобилизации. В частности, они касались, что якобы женщины "другие", мужчины не рожают и отправлять женщину на войну это забирать право на жизнь.

"Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-нибудь другая?", — отреагировала на такие аргументы Безугла.

По словам Безуглой, согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине за женщинами останется уникальная отсрочка и право на увольнение из-за беременности. Нардепка объясняет, что беременных женщин не имеют права мобилизовать и они могут уволиться со службы из армии. Однако декретный отпуск из армии может получить как мужчина, так и женщина.

Кроме того, Марьяна Безуглая отметила, что на должность штурмовика и другие боевые профессии мобилизированные женщины могут идти только добровольно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Марьяна Безуглая в Международный день волонтеров призвала их идти на войну в Украине, ведь, по ее словам, волонтерство как явление должно прекратиться. Кроме того, Безуглая критиковала Залужного и призвала его подать в отставку.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде отреагировали на электронные повестки для мобилизации в Украине.