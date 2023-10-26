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Нардеп рассказал, будут ли в Украине брать к мобилизации заключенных

Народный депутат объяснил проблемы мобилизации заключенных в Украине.

26 октября 2023, 14:58 comments2221
Автор:
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Slava Kot
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Нардеп рассказал, будут ли в Украине брать к мобилизации заключенных

Будут ли в Украине привлекать к мобилизации заключенных. Фото из открытых источников

Народный депутат Сергей Рахманин ответил, собираются ли мобилизовать в ряды ВСУ заключенных мужчин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Рахманина для издания УП.


Некоторые в Украине призывают мобилизовать в армию заключенных, в частности, такое предложение озвучил член батальона "Свобода" из Нацгвардии Андрей Ильенко. Сергей Рахманин отметил, что подобные предложения он слышал еще в начале вторжения 24 февраля во время совещания у президента, где было предложено разработать соответствующее законодательство для этого процесса. 

Однако, по словам народного депутата, такие действия могут нести некоторые риски и решать должны военные, как увеличить мобилизационный ресурс для ведения войны в Украине.

"В одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы. Случился инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих", — указал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин.

По словам народного депутата после этого инцидента командир этой части усилил проверку вновь прибывших мобилизованных мужчин, и если обнаруживал у некоторых из них судимости, то пытался держать как можно дальше от оружия и выполнения боевых задач.

"На основании практического опыта, они для него уже группа риска", — рассказал Рахманин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об объяснении ВСУ по первой и второй повестке.

Также "Комментарии" писали, что украинские эксперты и военные дали свои прогнозы, когда закончится война в Украине. Большинство прогнозирует, что война будет продолжаться в 2024 году и может перейти в 2025 год.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/10/25/7425712/
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