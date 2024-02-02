Нардеп Наталуха: От мобилизации откупились уроды, которым начать на страну

Новая концепция бронирования предпринимателями работников снизит коррупционные риски, считает Дмитрий Наталуха.

Новые правила брониярования могут уменьшить коррупцию

По его словам, откупаться — незаконно, это действительно поощрение коррупции.

"Откупились уроды и эгоисты, которым плевать на эту страну, на людей, которые ее защищают, и на то, чем эта война закончится. Как и плевать они хотели и на экономику, и на ВСУ, и на всех нас вместе взятых. Мы же говорим о кратном увеличении бизнесом финансирования ВСУ при возможности сохранения критических сотрудников, которые как раз позволяют бизнесу больше тратить на оборону"

, – отметил нардеп.

По его словам, новая модель предлагаем увеличить финансовое участие бизнеса в поддержке украинской армии. Чтобы избежать коррупции, говорит он, Верховная Рада предлагает перенести принятие решения о списке забронированных лиц на предприятии из государства — на руководителя.

"Если руководитель будет бронировать, например новонанятых работников с сомнительным набором навыков или опыта – то сам коллектив забунтует, а возможно – и сообщит ответы органы. Тогда вообще никто не забронируетесь. Это — игра с нулевой суммой",

– говорит Наталуха.

То есть, добавляет он, и коллективу и руководству нужно будет найти баланс и сформировать этот список таким образом, чтобы коллектив согласился войти в этот список, потому что мы говорим о бронировании до 50% военнообязанных.

"Именно такая форма самоорганизации минимизирует нарушения и точно лучше, чем в этот процесс бы вмешивалось государство и в одностороннем порядке выдергивало бы людей из коллектива",

– уверен нардеп.

Кроме того, он уверен, что для зарабатывания на бронировании не будут создаваться новые предприятия, ведь будет действовать схема в 50% бронирования коллектива.

"Как вы понимаете, "дельцам" или "зайцам" будет очень проблематично найти желающих прикрыть их и стать для их брони фактически "донорами", которые гарантированно останутся без брони",

– добавил Наталуха.

Напомним, "Комментарии" писали, что народные избранники будут искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса.

Также "Комментарии" рассказывали, сколько может стоить бронь одного работника для предприятий.





