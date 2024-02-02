Нардеп Наталуха: От мобилизации откупились уроды, которым начать на страну

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Ткачик Олеся
Новая концепция бронирования предпринимателями работников снизит коррупционные риски, считает Дмитрий Наталуха.
Новые правила брониярования могут уменьшить коррупцию
По его словам, откупаться — незаконно, это действительно поощрение коррупции.
По его словам, новая модель предлагаем увеличить финансовое участие бизнеса в поддержке украинской армии. Чтобы избежать коррупции, говорит он, Верховная Рада предлагает перенести принятие решения о списке забронированных лиц на предприятии из государства — на руководителя.
То есть, добавляет он, и коллективу и руководству нужно будет найти баланс и сформировать этот список таким образом, чтобы коллектив согласился войти в этот список, потому что мы говорим о бронировании до 50% военнообязанных.
Кроме того, он уверен, что для зарабатывания на бронировании не будут создаваться новые предприятия, ведь будет действовать схема в 50% бронирования коллектива.
Напомним, "Комментарии" писали, что народные избранники будут искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса.
Также "Комментарии" рассказывали, сколько может стоить бронь одного работника для предприятий.
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Сергій
сегодня, 11:31
"Відкупилися виродки і егоїсти, яким начхати на цю країну, на людей, які її захищають... ", а серед тих, хто продає мабуть міністр оборони, в якого вся сім'я з американськими паспортами. Та й майже всі депутати.