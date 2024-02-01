Нардеп Фриз не считает законопроект о мобилизации «лайтовым» для уклонистов

В новом законопроекте о мобилизации прописана достаточно жесткая позиция по отношению к уклонистам. Однако ее нужно использовать и применять, заявила народный депутат Ирина Фриз.

Уклонистов все же будут наказывать

По ее словам, к уклоняющимся от мобилизации людям можно будет применить более жесткие требования, чем раньше. Правда, добавляет она, все теперь будет проходить через суд.

"То, что сейчас через админсуд будут налагать ограничения, меры влияния – это то, что было переписано из предыдущей статьи отозванного законопроекта. Единственное, что они сейчас идут через суд, что абсолютно правильно"

, – отметила нардеп.

Кроме того, она добавила, если люди после ограничений не появятся, есть действующее законодательство, в частности, уголовная ответственность за уклонение от мобилизации.

"Я не соглашаюсь с тезисом, что этот законопроект является "лайтовым" для уклонистов. Достаточно жесткая позиция по отношению к уклонистам фиксируется"

, — подытожила нардеп.

Напомним, как писали "Комментарии", ветеран АТО Евгений Дикий считает, что новый законопроект о мобилизации написан именно для уклоняющихся от службы. По его словам, из законопроекта убрали все репрессивные положения. В частности, эксперт критикует отсутствие уголовной ответственности за отказ от прохождения ВЛК. Также Дикий считает ошибкой отказ предоставить особые полномочия ТЦК по наложению санкций на уклоняющихся. Передача этого права приведет к коллапсу судебной системы, считает ветеран АТО.

При этом, как сообщали "Комментарии", сотрудники СБУ заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Обычно организаторы таких схем предлагали бежать военнообязанным в страны Европейского Союза за поддельными документами. Стоимость такой "услуги" составляла до 12 тыс. долларов, в зависимости от срочности выезда.



