Нардеп Чернев рассказал, при каких условиях возможна мобилизация осужденных

Мобилизация осужденных, по мнению заместителя председателя комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева, является одним из инструментов, которые можно использовать.

Есть командиры, которые готовы к мобилизаци заключенных

"Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация, во-вторых должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы".

, – сказал он.

Нардеп рассказал, что лично знает командиров, готовых брать осужденных в свои подразделения, кроме того, есть и осужденные, которые готовы идти воевать на фронт.

"Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех",

– подчеркнул заместитель председателя комитета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство юстиции Украины наработало изменения в законодательство , которые дают право осужденным гражданам вступать в ряды украинской армии. Действующие нормы законодательства не позволяют осужденным присоединиться к ВСУ. В частности, такой возможности не имеют как те, кто сейчас отбывает наказание, так и те, кто уже отбыл наказание. Из-за норм действующего законодательства сотрудники ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

Однако не поддерживает предложение мобилизовать осужденных в Украине глава комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич. Он отметил, что это его личное мнение, и объяснил, что выступает против, поскольку в 50-х годах прошлого века, когда в вооруженные силы СССР попали бывшие узники, в армии появилась "дедовщина".

Однако, как писали "Комментарии", заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что мобилизация осужденных нужна . По его мнению, если грамотно организовать процесс, такие люди могут принести пользу на фронте.