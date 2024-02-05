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Нардеп Чернев рассказал, при каких условиях возможна мобилизация осужденных

Народный депутат Егор Чернев считает, что мобилизация осужденных может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ. Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина". Однако для этого нужно выполнить несколько условий, пишут «Комментарии»

сегодня, 16:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Мобилизация осужденных, по мнению заместителя председателя комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева, является одним из инструментов, которые можно использовать.

Нардеп Чернев рассказал, при каких условиях возможна мобилизация осужденных

Есть командиры, которые готовы к мобилизаци заключенных

"Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация, во-вторых должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы".
, – сказал он.

Нардеп рассказал, что лично знает командиров, готовых брать осужденных в свои подразделения, кроме того, есть и осужденные, которые готовы идти воевать на фронт.

"Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех",
– подчеркнул заместитель председателя комитета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство юстиции Украины наработало изменения в законодательство , которые дают право осужденным гражданам вступать в ряды украинской армии. Действующие нормы законодательства не позволяют осужденным присоединиться к ВСУ. В частности, такой возможности не имеют как те, кто сейчас отбывает наказание, так и те, кто уже отбыл наказание. Из-за норм действующего законодательства сотрудники ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

Однако не поддерживает предложение мобилизовать осужденных в Украине глава комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич. Он отметил, что это его личное мнение, и объяснил, что выступает против, поскольку в 50-х годах прошлого века, когда в вооруженные силы СССР попали бывшие узники, в армии появилась "дедовщина".

Однако, как писали "Комментарии", заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что мобилизация осужденных нужна . По его мнению, если грамотно организовать процесс, такие люди могут принести пользу на фронте.




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Источник: https://www.rbc.ua/
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