Наемники ЧВК «Вагнера» угрожают российскому депутату Соболеву изнасилованием

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Белоокая Ира
Об этом свидетельствует видео, распространенное "вагнеровцами", сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на NEXTA Live.
Наемники ЧВК "Вагнер" пригрозили Соболевой расправой. Иллюстративное фото
Предварительно в интервью РосСМИ Соболев заявил, что российским мобилизованным, которые примут решение покинуть воинские части и вступить в частную военную компанию "Вагнер", грозит до 15 лет тюремного заключения.
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В ответ главарь "Вагнера" — Евгений Пригожин сказал, что Виктор Соболев, позорит слово "генерал" и занимается не тем, чем нужно.
Сами же "вагнеровцы" после заявления российского генерал-лейтенанта пригрозили Соболеву изнасилованием на Красной площади, после окончания войны. Если он и дальше "сунет свой нос (не туда) и через него, россияне проиграют. Тогда им (наемникам ПИК "Вагнер") придется прийти на Красную площадь и чтобы защитить свой народ, они "накажут" депутата Госдумы", — отметили наемники Пригожина в видео.
Напомним, "Комментарии" писали, — Выгодно ли диктатору Путину менять Лукашенко, — российский эксразведчик Если бы у Путина было намерение "убрать" Лукашенко с игры, он сделал бы это в Беларуси, а не вызвал его в Москву. Такое мнение в Телеэфире выдвинул экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, пишут "Комментарии".
Читайте на сайте "Комментарии", — Британец преодолел 2 000 км из Лондона во Львов на велосипеде, чтобы собрать деньги на разминирование Украины. Британец Том Хашеми две недели путешествовал по Европе на велосипеде, направляясь из Лондона во Львов и смог собрать более 21 тыс. фунтов в поддержку Украины.
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