Наемники ЧВК «Вагнера» угрожают российскому депутату Соболеву изнасилованием

Об этом свидетельствует видео, распространенное "вагнеровцами", сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на NEXTA Live.



Наемники ЧВК "Вагнер" пригрозили Соболевой расправой. Иллюстративное фото

Предварительно в интервью РосСМИ Соболев заявил, что российским мобилизованным, которые примут решение покинуть воинские части и вступить в частную военную компанию "Вагнер", грозит до 15 лет тюремного заключения.

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"Если они (мобилизованные) попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют стоящие задачи. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают любое самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это — от 10 до 15 лет – заметил депутат Госдумы РФ.

В ответ главарь "Вагнера" — Евгений Пригожин сказал, что Виктор Соболев, позорит слово "генерал" и занимается не тем, чем нужно.

"По мнению… Соболева, те, кто переходят на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им нужно премии давать, а тех, кто идет в ППК "Вагнер" — их нужно на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева нужно проверить, взять ли анализ у него на антироссийскую дизентерию. Что хочется сказать Соболеву, порочащему слово "генерал": "Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтовня безмозглая", — сказал лидер ПВК "Вагнер".

Сами же "вагнеровцы" после заявления российского генерал-лейтенанта пригрозили Соболеву изнасилованием на Красной площади, после окончания войны. Если он и дальше "сунет свой нос (не туда) и через него, россияне проиграют. Тогда им (наемникам ПИК "Вагнер") придется прийти на Красную площадь и чтобы защитить свой народ, они "накажут" депутата Госдумы", — отметили наемники Пригожина в видео.

Напомним, "Комментарии" писали, — Выгодно ли диктатору Путину менять Лукашенко, — российский эксразведчик Если бы у Путина было намерение "убрать" Лукашенко с игры, он сделал бы это в Беларуси, а не вызвал его в Москву. Такое мнение в Телеэфире выдвинул экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, пишут "Комментарии".

Читайте на сайте "Комментарии", — Британец преодолел 2 000 км из Лондона во Львов на велосипеде, чтобы собрать деньги на разминирование Украины. Британец Том Хашеми две недели путешествовал по Европе на велосипеде, направляясь из Лондона во Львов и смог собрать более 21 тыс. фунтов в поддержку Украины.