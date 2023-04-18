Наемник ППК "Вагнера" убил 400 человек в подвале Бахмута: кровавое признание оккупанта

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

Пыточная в подвале в Бахмуте: оккупант признался, что убил 400 человек

По словам оккупанта, 18 марта текущего года, в Бахмуте он получил приказ от руководства: очистить территорию от мирных жителей. В "застенке" были люди всех возрастов, в том числе и четыре десятка детей.

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"Когда я вошел в подвал, там были дети. И мне была команда не упускать ни одного. Я выполнил команду. Я со своей группой положил всех", — признался кафир.

Как добавил вагнеровец, всех оставили там. Всего в подвале находилось 300-400 человек. Хранилище заминировали.

"Мы никого не выпустили. Там было около 40 детей. Я дал команду на уничтожение всех", – цинично сказал наемник ПВК "Вагнера".

Он рассказал, что это был большой жилой дом в девять этажей.

"Я решил обнулить всех!... Дети пострадали. Жаль детей. Многие дети погибли. Было такое, да. Не скрываем. Это на моих руках кровь", – признался Улдаров.

Как писали "Комментарии", стремятся занять место "вагнеровцев" : кого Россия отправляет на Бахмутское направление, — эксперт Россия наращивает дополнительные силы военных в Бахмутском направлении, и это "элита в беретах", стремящаяся зайти в город, вместо "вагнеровцев".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ISW назвали причину, почему на взятие Бахмута Кремль бросает именно "вагнеровцев" Эксперты ISW считают, что РФ использует ППК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.



Напомним, "Комментарии" писали, что руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку". По словам представителя администрации Джо Байдена, в Вашингтоне знают, что ППК "Вагнер" понесет сокрушительные потери в районе Бахмута, где идут ожесточенные бои.

