Наемник ППК "Вагнера" убил 400 человек в подвале Бахмута: кровавое признание оккупанта

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".
Пыточная в подвале в Бахмуте: оккупант признался, что убил 400 человек
По словам оккупанта, 18 марта текущего года, в Бахмуте он получил приказ от руководства: очистить территорию от мирных жителей. В "застенке" были люди всех возрастов, в том числе и четыре десятка детей.
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Как добавил вагнеровец, всех оставили там. Всего в подвале находилось 300-400 человек. Хранилище заминировали.
Он рассказал, что это был большой жилой дом в девять этажей.
Как писали "Комментарии", стремятся занять место "вагнеровцев" : кого Россия отправляет на Бахмутское направление, — эксперт Россия наращивает дополнительные силы военных в Бахмутском направлении, и это "элита в беретах", стремящаяся зайти в город, вместо "вагнеровцев".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ISW назвали причину, почему на взятие Бахмута Кремль бросает именно "вагнеровцев" Эксперты ISW считают, что РФ использует ППК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.
Напомним, "Комментарии" писали, что руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку". По словам представителя администрации Джо Байдена, в Вашингтоне знают, что ППК "Вагнер" понесет сокрушительные потери в районе Бахмута, где идут ожесточенные бои.
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