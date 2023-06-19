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Над Москвой черный дым: подробности о новом пожаре

В Москве произошел пожар на ремонтно-механическом заводе

сегодня, 12:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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На территории Центрального ремонтно-механического завода в Москве произошел пожар 19 июня. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Над Москвой черный дым: подробности о новом пожаре

Пожар в Москве. Фото: из открытых источников

В сообщениях говорится, что пожар произошел на юго-востоке Москвы – Рязанском проспекте на территории Центрального ремонтно-механического завода.


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По предварительным данным, там вспыхнула крыша цеха, который находится на реконструкции. Загорелось 100 квадратов кровли. Пожару присвоили 1 ранг сложности. Людей из здания эвакуировали.

Стоит отметить, в последнее время в России участились случаи пожаров. Они происходят как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах страны-агрессора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (ФОТО).

Также издание "Комментарии" сообщало – наступательные действия украинских Сил обороны продолжаются уже около двух недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом потерянной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент касательно наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Путин объявит мобилизацию: Гиркин озвучил пугающий для россиян прогноз.




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