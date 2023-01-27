Начнет ли Путин ядерную войну. Каспаров привел серьезный довод

Известный шахматист, критикующий путинский режим, привел аргумент, почему Россия не нанесет ядерного удара по другим странам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью гроссмейстера Гарри Каспарова для издания BILD.

Гарри Каспаров считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие. Фото из открытых источников

Гарри Каспаров уже не первый год критикует режим Путина, шахматист также осуждает полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Шахматист считает, что коррупция в России обогатила военных, и она гораздо эффективнее российского оружия.

"За десять лет, Путин вложил в оборону почти 1 триллион долларов. Около половины денег были украдены. Мы знаем, что российская коррупция гораздо эффективнее российского оружия. Видимо, это и делало каждого генерала и адмирала мультимиллионером", — утверждает Каспаров.

По мнению Гарри Каспаров, именно коррупция, которая обогатила российских военных, будет ключевым фактором, который не даст России использовать ядерное оружие.

"Если вы ожидаете, что результатом вашей ядерной атаки на Киев или Харьков будет то, что американцы нанесут ответный удар, и вы умрете через 15 минут, будешь рисковать жизнью? У вас большой банковский счет, квартира в Праге, вилла в Малаге, дети в Оксфорде. Ты действительно умрешь за Путина? Шансы на ядерную эскалацию минимальны", — говорит гроссмейстер.

По словам Каспарова, сам Путин не будет давить на кнопку, а возможный приказ пройдет через всю военную вертикаль в России, от Путина и Шойгу до начальника Генштаба Герасимова и рядовых генералов или адмиралов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гарри Каспаров рассказал, когда рухнет путинский режим в России.

Также "Комментарии" писали о Каспарове, который рассказал, что нужно сделать Западу, чтобы Россия стала "нормальным" государством.

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