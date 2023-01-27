Начнет ли Путин ядерную войну. Каспаров привел серьезный довод

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Slava Kot
Известный шахматист, критикующий путинский режим, привел аргумент, почему Россия не нанесет ядерного удара по другим странам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью гроссмейстера Гарри Каспарова для издания BILD.
Гарри Каспаров считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие. Фото из открытых источников
Гарри Каспаров уже не первый год критикует режим Путина, шахматист также осуждает полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Шахматист считает, что коррупция в России обогатила военных, и она гораздо эффективнее российского оружия.
По мнению Гарри Каспаров, именно коррупция, которая обогатила российских военных, будет ключевым фактором, который не даст России использовать ядерное оружие.
По словам Каспарова, сам Путин не будет давить на кнопку, а возможный приказ пройдет через всю военную вертикаль в России, от Путина и Шойгу до начальника Генштаба Герасимова и рядовых генералов или адмиралов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гарри Каспаров рассказал, когда рухнет путинский режим в России.
Также "Комментарии" писали о Каспарове, который рассказал, что нужно сделать Западу, чтобы Россия стала "нормальным" государством.
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