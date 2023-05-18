Началось ли анонсированное контрнаступление ВСУ: у Байдена отреагировали

В Белом доме решили воздержаться от ответа на вопрос, началось ли уже анонсированное ранее, как Украиной, так и Западом, контрнаступление ВСУ. В администрации президента США уточнили, что оставят этот вопрос для украинцев. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "День Д" на пляже (Ред. – высадка десанта в Нормандии во времена Второй мировой войны). Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны", — заявил Салливан.

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В свою очередь советник Байдена отказался говорить, что начали украинские Силы обороны свое контрнаступление.

"Я позволю украинцам охарактеризовать и описать то, что они делают. Я просто сказал бы, что в некоторых частях Украины идут интенсивные боевые действия, которые мы видели недавно на примере боев под Бахмутом", — добавил Салливан.

Отметим, немного ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще дополнительное время для начала контрнаступления против российских захватчиков, ведь военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников.

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