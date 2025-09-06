logo

BTC/USD

110733

ETH/USD

4295.44

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Начал ли Китай уже оказывать России военную поддержку: ответ ГУР
commentss НОВОСТИ Все новости

Начал ли Китай уже оказывать России военную поддержку: ответ ГУР

В украинской разведке подчеркивают, что пока что не имеют доказательств того, что Китай оказывает России военную поддержку

6 сентября 2025, 12:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай не оказывает военную поддержку России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Начал ли Китай уже оказывать России военную поддержку: ответ ГУР

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

"Военной поддержки нет. Все остальное – это вопрос сложного дипломатического процесса", — заявил Андрей Юсов.

Отметим, в ходе этого же интервью представитель ГУР Минобороны Юсов заявил, что нельзя исключать, что война в Украине закончится до конца 2026 года, но для этого должно совпасть много факторов.                                                                                    

Рассуждая о возможном завершении боевых действий до конца этого года, он отметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь. 

"Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя – это реальная ситуация на поле боя", — отметил Андрей Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в настоящее время на территории Украины находится приблизительно 700 тысяч российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – в Китае в соцсетях наложили запрет на часть разговора Владимира Путин и Си Цзиньпина: о чем шла речь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости