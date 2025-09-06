Начал ли Китай уже оказывать России военную поддержку: ответ ГУР

Китай не оказывает военную поддержку России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

"Военной поддержки нет. Все остальное – это вопрос сложного дипломатического процесса", — заявил Андрей Юсов.

Отметим, в ходе этого же интервью представитель ГУР Минобороны Юсов заявил, что нельзя исключать, что война в Украине закончится до конца 2026 года, но для этого должно совпасть много факторов.

Рассуждая о возможном завершении боевых действий до конца этого года, он отметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.

"Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя – это реальная ситуация на поле боя", — отметил Андрей Юсов.

