Начал ли Китай уже оказывать России военную поддержку: ответ ГУР

Кравцев Сергей
Китай не оказывает военную поддержку России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Россия и Китай. Фото: из открытых источников
Отметим, в ходе этого же интервью представитель ГУР Минобороны Юсов заявил, что нельзя исключать, что война в Украине закончится до конца 2026 года, но для этого должно совпасть много факторов.
Рассуждая о возможном завершении боевых действий до конца этого года, он отметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.
