В Китае в соцсетях наложили запрет на часть разговора Путин и Си: о чем шла речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае в соцсетях наложили запрет на часть разговора Путин и Си: о чем шла речь

В Китае соцсеть ограничила поиск "150 лет" после разговора Си Цзиньпина и Путина

4 сентября 2025, 14:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После разговора лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина о жизни до 150 лет в китайской соцсети Weibo зацензурировали поиск по запросу "150 лет". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Washington Post".

В Китае в соцсетях наложили запрет на часть разговора Путин и Си: о чем шла речь

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, после события поисковые запросы о "150 лет" были цензурированы на Weibo, популярной социальной сети в Китае.

В то же время посты о жизни до этого возраста резко выросли на других китайских платформах социальных сетей в среду и четверг после горячего разговора лидеров Китая и РФ в микрофоне.

Одна из компаний даже использовала популярность темы для продвижения своих медицинских услуг.

Идея дожить до 150 лет упоминалась в последние годы китайскими государственными СМИ, которые спекулировали на достижениях в здравоохранении и технологиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — подслушанный в кулуарах саммита ШОС разговор о намерениях Владимира Путина жить 150 лет действительно важен, потому что демонстрирует, что московский диктатор действительно очень боится собственной смерти. А значит, его ядерные угрозы миру – это обычный блеф уличного гопника. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что нет даже признаков того, что война в Украине может быть поставлена на паузу, как и нет сигналов о том, что могут состояться личные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что достижение мирного соглашения между РФ и Украиной вполне реально. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сказал в интервью CBS News.




Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/09/04/putin-xi-hot-mic-immortality
