logo

BTC/USD

110424

ETH/USD

4366.05

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Произошедшее на саммите ШОС окончательно доказало, что ядерные угрозы Путина не больше, чем блеф
commentss НОВОСТИ Все новости

Произошедшее на саммите ШОС окончательно доказало, что ядерные угрозы Путина не больше, чем блеф

Путин не мечтает мужественно погибнуть в бункере с автоматом в руках, зато он внимательно вычитывает новости о продлении жизни и мечтает, чтобы ему насаждали новых органов

4 сентября 2025, 06:45 comments1937
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подслушанный в кулуарах саммита ШОС разговор о намерениях Владимира Путина жить 150 лет действительно важен, потому что демонстрирует, что московский диктатор действительно очень боится собственной смерти. А значит, его ядерные угрозы миру – это обычный блеф уличного гопника. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Произошедшее на саммите ШОС окончательно доказало, что ядерные угрозы Путина не больше, чем блеф

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин не мечтает мужественно погибнуть в бункере с автоматом в руках, зато он внимательно вычитывает новости о продлении жизни и мечтает, чтобы ему насаждали новых органов – в дополнение к уже льющемуся через уши ботексу. Ну а судьбу "мужественно погибнуть" во имя России он любезно оставляет для своих рабов", – отметил эксперт.

Напомним, во время торжеств к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне случайно включенный микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ина. Теперь глава Кремля подтвердил, что три диктатора говорили о долголетии, в частности благодаря пересадке органов.

Во время итоговой пресс-конференции в Пекине Путин ответил на вопросы журналистов, в частности, относительно момента, когда микрофон уловил его разговор с Си Цзиньпином и Ким Чен Ином о способах продлить жизнь. По словам российского диктатора, современная медицина может значительно увеличить жизнь.

"Современные средства оздоровления и всякие хирургические, они позволяют человечеству надеяться, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенно продолжительность жизни увеличится", – сказал Путин.

По словам Путина, эту тему активно развивал итальянский политик Сильвио Берлускони, скончавшийся в 2023 году на 87 году жизни.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина готова посадить Путина за стол переговоров: за кем теперь решающее слово.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости