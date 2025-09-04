Произошедшее на саммите ШОС окончательно доказало, что ядерные угрозы Путина не больше, чем блеф

Подслушанный в кулуарах саммита ШОС разговор о намерениях Владимира Путина жить 150 лет действительно важен, потому что демонстрирует, что московский диктатор действительно очень боится собственной смерти. А значит, его ядерные угрозы миру – это обычный блеф уличного гопника. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин не мечтает мужественно погибнуть в бункере с автоматом в руках, зато он внимательно вычитывает новости о продлении жизни и мечтает, чтобы ему насаждали новых органов – в дополнение к уже льющемуся через уши ботексу. Ну а судьбу "мужественно погибнуть" во имя России он любезно оставляет для своих рабов", – отметил эксперт.

Напомним, во время торжеств к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне случайно включенный микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ина. Теперь глава Кремля подтвердил, что три диктатора говорили о долголетии, в частности благодаря пересадке органов.

Во время итоговой пресс-конференции в Пекине Путин ответил на вопросы журналистов, в частности, относительно момента, когда микрофон уловил его разговор с Си Цзиньпином и Ким Чен Ином о способах продлить жизнь. По словам российского диктатора, современная медицина может значительно увеличить жизнь.

"Современные средства оздоровления и всякие хирургические, они позволяют человечеству надеяться, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенно продолжительность жизни увеличится", – сказал Путин.

По словам Путина, эту тему активно развивал итальянский политик Сильвио Берлускони, скончавшийся в 2023 году на 87 году жизни.

