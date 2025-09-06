Война в самом деле может закончиться в этом году: у Буданова назвали условие

Нельзя исключать, что война в Украине закончится до конца 2026 года, но для этого должно совпасть много факторов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Рассуждая о возможном завершении боевых действий до конца этого года, он отметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.

"Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя – это реальная ситуация на поле боя", — отметил Андрей Юсов.

По его мнению, война может закончиться до конца 2026 года при условии, если совпадет много факторов. Речь идет, по его словам, об усилении санкционного, экономического давления на государство-агрессора, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткую позицию партнеров Украины.

Также, подчеркивает представитель разведки, на вероятное завершение войны влияют способность украинской армии сдерживать и отбрасывать противника, возможности украинской дипломатии, а также "готовность украинского общества дальше защищать собственную страну".

"Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, — просто факт", — добавил Юсов.

Отметим, в этом же интервью Андрей Юсов рассказал, что в настоящее время на территории Украины находится приблизительно 700 тысяч российских оккупантов.



