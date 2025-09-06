Война в самом деле может закончиться в этом году: у Буданова назвали условие

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нельзя исключать, что война в Украине закончится до конца 2026 года, но для этого должно совпасть много факторов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
Рассуждая о возможном завершении боевых действий до конца этого года, он отметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.
По его мнению, война может закончиться до конца 2026 года при условии, если совпадет много факторов. Речь идет, по его словам, об усилении санкционного, экономического давления на государство-агрессора, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткую позицию партнеров Украины.
Также, подчеркивает представитель разведки, на вероятное завершение войны влияют способность украинской армии сдерживать и отбрасывать противника, возможности украинской дипломатии, а также "готовность украинского общества дальше защищать собственную страну".
Отметим, в этом же интервью Андрей Юсов рассказал, что в настоящее время на территории Украины находится приблизительно 700 тысяч российских оккупантов.