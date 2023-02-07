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НАБУ объявило в розыск заместителя председателя Сумского облсовета: что известно

Вадима Лысого подозревают в недекларировании сведений о займе

сегодня, 16:39
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Автор:

Лиля Воробьева

Заместителя  председателя Сумского областного совета Вадима Лысыго  по подозрению в недекларировании сведений  Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ объявило в розыск заместителя председателя Сумского облсовета: что известно

Вадим Лысый (фото из открытых источников)

Стало известно, что ранее правоохранительные органы сообщили Лысому о подозрении о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию в 2020 году. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 УК.


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По данным следствия, чиновник не задекларировал ссуду в размере 1,6 млн гривен, которую взял в 2017 году под залог нежилого помещения площадью более 520 кв. в Сумах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАБУ объявило в розыск экс-главу НБУ Шевченко. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Также "Комментарии" писали о том, что НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца . Народный депутат 9-го созыва от фракции "Батькивщина" НАБУ объявил в розыск. Политика подозревают во внесении недостоверных данных в электронную декларацию почти на 1,79 млн гривен. Известно, что НАБУ и САП 17 ноября 2022 года сообщили нардепу Михаилу Волынцу о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год на почти 1,79 млн грн. По ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины было возбуждено дело. Правоохранители установили, что политик не внес в свою электронную декларацию за 2020 год информацию о доходах и внедорожнике Toyota Highlander.



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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-rozshukuye-zastupnyka-golovy-sumskoyi-oblasnoyi-rady-za-pidozroyu-u-nedeklaruvanni
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