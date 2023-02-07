НАБУ объявило в розыск заместителя председателя Сумского облсовета: что известно

Заместителя председателя Сумского областного совета Вадима Лысыго по подозрению в недекларировании сведений Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Стало известно, что ранее правоохранительные органы сообщили Лысому о подозрении о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию в 2020 году. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 УК.

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По данным следствия, чиновник не задекларировал ссуду в размере 1,6 млн гривен, которую взял в 2017 году под залог нежилого помещения площадью более 520 кв. в Сумах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАБУ объявило в розыск экс-главу НБУ Шевченко. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.