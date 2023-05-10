На Запорожском направлении оккупантам жарко: где бьют ВСУ

В ряде населенных пунктов Запорожской области, временно оккупированных российскими захватчиками, сообщают о взрывах. В первую очередь речь идет о Васильевке, Михайловке и Токмаке. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

ВСУ. Фото из открытых источников

По информации Федорова, в настоящее время на Запорожском направлении оккупантам "горячо".

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"Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. Ждем подробностей от Генштаба", — написал Федоров.

Отметим, оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ, поэтому временно оккупированный Бердянск сегодня стал тем городом, куда россияне активно вывозят представителей оккупационных властей захваченных населенных пунктов Запорожской области, коллаборантов, а также детей.

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