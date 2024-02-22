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На Западе уже не против, чтобы Украина била по оккупантам на территории РФ: что заявил Столтенберг

Столтенберг заявил, что Украина будет иметь право наносить удары с F-16 по российским военным целям за пределами Украины

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, когда Украина получит истребители F-16 от западных союзников, будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Столтенберг сделал в интервью "Радио Свобода".

На Западе уже не против, чтобы Украина била по оккупантам на территории РФ: что заявил Столтенберг

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

При этом Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос, когда Украина наконец-то получит истребители F-16, Столтенберг потворил ранее озвученные фразы о том, что абсолютно все союзники Украины хотят, чтобы самолеты прибыли в Украину как можно раньше. 

Столтенберг считает, что спешка в этом деле может навредить, ведь эффект от передачи F-16 будет намного сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

"Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или, когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше", – высказался генсек.

По его словам, каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику. Но, в то же время, война в Украине является захватнической, отметил он, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

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Источник: https://www.rferl.org/a/nato-stoltenberg-interview-russia-navalny-ukraine-war/32828617.html?fbclid=IwAR1j-lOySxgD49pyiYub6ZDsT7BbvF_sFyEF_xAPR6cOf5LFcq4W513Fw2Y
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